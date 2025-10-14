Российский политолог Евгений Михайлов, комментируя в беседе с RT возможность предоставления Соединенными Штатами ракет «Томагавк» Украине, выразил уверенность, что это не приведет к изменению хода специальной военной операции. Напротив, подобные действия лишь усугубят ситуацию, считает он.

По мнению Михайлова, единственной гарантией сохранения целостности и безопасности Украины является полное исполнение российских требований. Предоставление смертоносного оружия лишь увеличит масштабы конфликта и приведет к тяжелым последствиям для стран-участниц антироссийской коалиции.

Михайлов обратил внимание на реакцию России, которая, по его словам, будет адекватно отвечать на любую агрессию. Возможность доставки «Томагавков» в зону конфликта, как заявляет американский президент Дональд Трамп, ничуть не улучшит положение Украины и не остановит российскую армию.