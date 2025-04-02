Политолог Кошкин: Стубб «переобулся» в вопросе России после встречи с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб призвал граждан морально подготовиться к возобновлению отношений с Россией. Однако финский лидер поступил достаточно агрессивно в отношении РФ, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ОТР .

По его мнению, Стубб сменил свою позицию во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«И откровенно Стубб якобы настраивал Трампа против активности на тропе урегулирования конфликта на Украине. Вот такие ходят информационные то ли байки, то ли некие утечки», — добавил аналитик.

Однако ситуация, пояснил эксперт, повернулась иначе: предположительно, Стубб сам поддался уговорам Трампа и «переобулся». Финляндия близка к пониманию необходимости перспективных и мирных отношений с соседями, добавил политолог.