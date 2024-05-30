Политолог Коктыш: не стоит серьезно воспринимать заявление Борреля о создании оборонительного союза в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в перспективе Европейский союз может создать оборонительный союз. Не стоит воспринимать это всерьез, поскольку идея ничем не подкреплена, сообщил доктор политических наук Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, заявление не несет за собой каких-то практических последствий, поскольку военное сотрудничество закреплено за НАТО. На реальное создание оборонительного союза у Борреля нет ни денег, ни полномочий.

Коктыш отметил, что дискуссии о создании единой армии ведутся в Европе давно, однако всегда заканчиваются одинаково.

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте