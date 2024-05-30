Политолог Коктыш: не стоит серьезно воспринимать заявление Борреля о создании оборонительного союза в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в перспективе Европейский союз может создать оборонительный союз. Не стоит воспринимать это всерьез, поскольку идея ничем не подкреплена, сообщил доктор политических наук Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, заявление не несет за собой каких-то практических последствий, поскольку военное сотрудничество закреплено за НАТО. На реальное создание оборонительного союза у Борреля нет ни денег, ни полномочий.

Коктыш отметил, что дискуссии о создании единой армии ведутся в Европе давно, однако всегда заканчиваются одинаково.