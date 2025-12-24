Политолог Александр Камкин изложил свое мнение о положении немецкой экономики и ее перспективах в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» . Он указал на ключевые моменты, повлиявшие на сокращение темпов экономического роста и упадок конкурентоспособности немецких товаров.

Камкин подчеркнул, что разрыв экономических связей с Россией оказался губителен для немецкого автопрома и химической промышленности. Отрасли зависят от сырья и энергоресурсов, поступавших ранее из России, а замена поставщиков привела к росту себестоимости и сокращению рентабельности.

Единственным сектором, демонстрирующим позитивную динамику, остается оборонная промышленность. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц видит в увеличении оборонных заказов спасение экономики, однако Камкин усматривает в этом заблуждение. Без активной внешней агрессии военный сектор не способен стать драйвером экономики, убежден эксперт.

Экономисты сходятся во мнении, что Германии предстоит долгий и сложный путь восстановления позиций на международном рынке. Немецкие компании теряют конкурентоспособность на фоне сокращения экспорта и падения потребительского доверия.