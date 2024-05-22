Политолог Хащенко назвал пиар-кампанией подписание соглашения по безопасности и обороне между Молдавией и ЕС

Заключение соглашения по безопасности и обороне между Молдавией и Евросоюзом является частью пиар-кампании, направленной на граждан постсоветской республики. Таким мнением в эфире радиостанции Sputnik поделился политолог Антон Хащенко.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о подписании соглашения по безопасности и обороне Молдавией и Евросоюзом.

«Это больше пропагандистский флер. И это нужно связывать с тем самым референдумом (о вступлении в Евросоюз) и с переговорами об интеграции, которые якобы скоро начнутся», — сказал Хащенко.

На его взгляд, граждане Молдавии не понимают, что никто просто так им денег не даст.