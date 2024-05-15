Политолог Евстафьев назвал пустышкой планы о соглашении ЕС и Молдавии | 360°

Мир 15 мая 2024, 11:55 Политолог Евстафьев назвал пустышкой планы о соглашении ЕС и Молдавии

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Евросоюз и Молдавия намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. В беседе с радиостанцией Sputnik это прокомментировал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, соответствующие планы являются «продаваемой пустышкой».

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«ЕС распоряжается тем, чего у него нет. И это, кстати, довольно давно. Заметьте, ЕС распоряжается деньгами, которых у него нет. Гарантиями безопасности, которые он не может дать. Финансовыми гарантиями, которые у него есть, но по доверенности американцев», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что руководство Молдавии пойдет на такие меры. Причина кроется в относительной нелегитимности режима президента республики Майи Санду, пояснил Евстафьев.