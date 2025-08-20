Политолог Дмитрий Бридже в беседе с «Известиями» обозначил потенциальные сложности, с которыми Израиль может столкнуться при проведении операции «Колесницы Гидеона-2» по захвату города Газа. Операция, утвержденная руководством страны, предполагает постепенное продвижение израильских вооруженных сил внутрь города, преодолевая плотную застройку и сложную подземную инфраструктуру.
Бридже подчеркнул, что техническая оснащенность и численность Армии обороны Израиля значительно превышают возможности сопротивления палестинских группировок, однако городской ландшафт и сеть подземных коммуникаций создадут серьезные препятствия для быстрого продвижения. Проведение операции включает обязательную эвакуацию гражданского населения и создание гуманитарных коридоров, что замедлит темпы наступления.
Подобные действия наверняка вызовут негативную реакцию как среди арабских стран, так и в странах Евросоюза, выступающих против усиления насилия и увеличения количества жертв среди мирного населения. Бридже также подчеркнул, что военная кампания будет сопряжена с большими экономическими расходами и необходимостью задействовать крупные военные подразделения.
