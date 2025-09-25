Вопрос экстрадиции бывшего влиятельного бизнесмена Владимира Плахотнюка в Молдавию привлекает пристальное внимание наблюдателей и экспертов. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказался по этому поводу в беседе с «Известиями» , подчеркнув, что данный процесс носит ярко выраженный политический характер и связан с подготовкой к предстоящим выборам.

Бондаренко указал, что Плахотнюк долгие годы оставался ключевой фигурой в молдавской политике, доминируя в экономической и политической сферах. Против него выступали как действующая президент Майя Санду, так и бывший президент Игорь Додон, оба претендента на пост руководителя страны. Экстрадиция Плахотнюка, по мнению эксперта, стала удобным способом продемонстрировать избирателям эффективность действующей власти в борьбе с коррупцией и восстановлением справедливости.

Учитывая, что партия PAS, возглавляемая Майей Санду, в настоящий момент переживает сложные времена и вынуждена бороться за политическое влияние, подобные громкие аресты приобретают дополнительный эффект, сказал он.