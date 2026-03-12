Политолог Спартак Барановский в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что закрытие Ормузского пролива после удара США и Израиля по Ирану повлечет резкое повышение стоимости нефти до 200–215 долларов за баррель.

Как отметил эксперт, это создаст серьезные экономические трудности для Европы и Америки, повысив цены на электроэнергию, продукцию химической промышленности, удобрения и продукты питания. Даже США столкнутся с ростом внутренней инфляции и недовольством избирателей.

Особое беспокойство вызывает ситуация с поставками сжиженного природного газа, значительная доля которого транспортируется через пролив. Любой сбой тут приведет к дефициту топлива и дальнейшему удорожанию энергоносителей. В итоге Европа окажется наиболее уязвимой стороной конфликта, потеряв доступ к важнейшим ресурсам, подчеркнул специалист.

По мнению Барановского, мировая энергетическая система нуждается в стабильности, которую обеспечивает сотрудничество надежных поставщиков, таких как Россия, стремящаяся поддерживать устойчивый баланс на рынках.