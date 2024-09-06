Политику властей Грузии объяснили пониманием вреда либеральной демократии

Политика руководства Грузии связана с осознанием национальной идентичности и пониманием вредоносных ценностей либеральной демократии. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК на полях ВЭФ.

У грузинского народа есть те же ценности православия и национальной культуры, которые будут стираться навязанными Западом правилами. Речь идет о ценностях «демократического либерализма», объяснил Лавров.

«Грузин это не устраивает. Как и не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ*», — добавил дипломат.

Парламент Грузии большинством голосов во втором чтении приняли законодательный пакет о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Проекты внесли на рассмотрение в июне 2024 года. Основной пакет вошел в закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», рассказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.