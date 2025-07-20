Политику Трампа назвали изменившей мировой порядок

Президент США Дональд Трамп за шесть месяцев нахождения у власти радикально изменил мировой порядок, поломав выстроенный консенсус между странами в сфере свободной торговли и долгосрочного сотрудничества. Как сообщила газета Politico , такие тезисы прозвучали на ежегодном Форуме по мировой безопасности в Аспене.

На встречу приехали действующие и бывшие чиновники США, лидеры бизнеса и аналитики со всего мира. За день до начала мероприятия Пентагон отозвал своих докладчиков, назвав форум «логовом глобалистов».

Бывший госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что новая американская администрация окончательно разрушила все, чего добилось человечество после Второй мировой войны.

«Можно признать, что мы никогда не вернемся к той системе», — пояснила дипломат.

Авторы материала отметили, что Трамп нанес сокрушительный удар по всем конвенциям, регулирующим торговые отношения США с другими странами, и усилил сотрудничество с надежными партнерами и альянсами. При этом под полную ликвидацию подпали агентства, проводящие политику «мягкой силы».

При этом участники форума воздержались от жесткой критики нового президента США, отметив его решительность в ударах по ядерным объектам Ирана и изменение в заявлениях по Украине. Но они не согласились с массовым увольнением чиновников, которые провела новая администрация.

«Это не реформа. Это просто демонтаж и закрытие правительственных учреждений», — заявил бывший дипломат на условиях анонимности.

Рассуждая об экономических вопросах, участники отметили, что продвигаемый Трампом протекционизм приобрел все больше сторонников и это стало главным поворотом в мировой торговле.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс, подводя итоги саммита НАТО в Гааге, написал, что вместо обсуждения развития альянса европейские лидеры сделали все, чтобы только угодить приехавшему Трампу. Главы стран ЕС согласились на все условия американского президента и промолчали о своем несогласии, только бы не вызвать его гнев.