«Молчали и будут молчать». Лидеры НАТО унижались перед Трампом на саммите

Главной задачей саммита НАТО в Гааге было удержать США в альянсе и сохранить военную помощь Украине. Как отметил колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс в своей статье, европейские лидеры старались угодить Дональду Трампу, чтобы он не покинул альянс.

«Саммит в Гааге не претендовал на обсуждение глобальной стратегии. Он лишь продемонстрировал отчаянные усилия европейских членов НАТО по увеличению расходов на оборону. На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», — написал он.

По его словам, западные лидеры «вынуждены унижаться, потворствовать», им пришлось идти на уступки, хотя многие из них были не согласны с американским лидером. Никто не поверил его словам, что американские и израильские удары отбросили Иран на десятилетия назад.

«Но они молчали и будут молчать дальше, чтобы не вызвать его гнев», — отметил Гастингс.

Обозреватель добавил, что европейцы не могут предложить Владимиру Зеленскому столько же, сколько он получает от США.

Большинство стран НАТО вряд ли серьезно возьмутся за выполнение обещаний по увеличению военных расходов. Ведь сроки растянуты на десятилетие, а к тому времени многие сегодняшние лидеры сменятся, считает колумнист Bloomberg. По его мнению, европейцев шокировали авиаудары США по Ирану.

«Однако вчера в Гааге правда вновь была подчинена желанию сказать президенту США то, что он хотел услышать», — заключил обозреватель.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте удивил многих своей подобострастной тактикой общения с президентом США. Это помогло избежать нового скандала, сообщило немецкое издание Der Spiegel. Журналисты охарактеризовали поведение западных лидеров как «холопство и подхалимаж».