«Политика США вызывает отторжение». Американцы запаниковали из-за встречи БРИКС

Newsweek: встреча БРИКС указала на растущее отторжение политики США в мире

Фото: РИА «Новости»

Июньская встреча глав МИД БРИКС и партнеров указала на растущее недовольство политикой Соединенных Штатов в мире. Об этом заявил международный обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek.

Журналисты и наблюдатели уделили пристальное внимание саммиту «Большой семерки» и конференции по Украине, но не состоявшемуся в России ключевому мероприятию — встрече министров иностранных дел БРИКС с коллегами из двух десятков стран Глобального Юга.

«Эта встреча <…> показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран», — подчеркнул Галлахер.

По его словам, мероприятия БРИКС выгодно отличаются от саммитов на Западе. Организация продвигает более справедливые системы безопасности, финансов и управления.

В очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства, рассказала ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На Западе ничего не могут сделать с расширением организации.

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