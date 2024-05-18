Мир 18 мая 2024, 09:15 «Политика двойных стандартов». Володин — о блокировке российских СМИ в ЕС Володин назвал блокировку российских СМИ в ЕС политикой двойных стандартов Freepik

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Европейские власти могут лишь говорить населению о свободе слова, но сами не терпят ее. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Руководство Евросоюза блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова, нарушает право на распространение и получение информации, не имея аргументов убедить людей в собственной правоте.

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«Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур», — написал Володин.

Решение ЕС о запрете вещания российских СМИ — это желание закрыть доступ к достоверным и объективным данным. Спикер ГД поблагодарил коллективы РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». По его словам, евробюрократы не стали бы чинить препятствия, если бы не чувствовали эффективность работы этих масс-медиа.

Накануне в ЕС запретили указанным СМИ вести любую деятельность, связанную с телевидением и радиовещанием. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Европу об ответе на такие шаги.