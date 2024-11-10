Политик в Германии уволился после скандала с секс-куклой

Выходка с секс-куклой разрушила карьеру члена Христианско-демократического союза Бюлента Бюйюкбайрама. Он нанес на игрушку нацистскую символику и выложил фото в интернет, сообщило агентство Reuters .

Мужчина в соцсетях выступил против футбольного клуба бундеслиги «Санкт-Паули». Он набросил на шею секс-куклы петлю, одел ее в футболку с надписью «К черту Санкт-Паули» и нанес на голову две буквы «S». Это возмутило подписчиков, и Бюйюкбайраму пришлось уйти со всех постов в городе Дельменхорст в Нижней Саксонии.

«Это была глупость, ошибка. Я получаю серьезные угрозы. Я извинился перед „Санкт-Паули“», — сказал политик.

Администрация футбольного клуба решила подать иск к Бюйюкбайраму. «Санкт-Паули» известен поддержкой левых, беженцев и меньшинств*.

В Шри-Ланке советник президента Ашу Марасингхе ушел в отставку из-за подозрения в надругательстве над животным. Его девушка показала журналистам компрометирующие фотографии.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.