Альянс правых в Европарламенте выступит против антироссийских санкций

Тороцкаи: АдГ и правые партии создадут в Европарламенте пророссийскую фракцию

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Правые силы в Европарламенте решили объединиться в отдельную фракцию и настоять на отмене санкций против России. Председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи сообщил об этом РИА «Новости».

«Вместе с АдГ, болгарским „Возрождением“ и другими нашими европейскими союзниками мы уже давно работаем над созданием новой европейской партийной группы и новой фракции в Европарламенте», — сказал он.

Тороцкаи сообщил, что одним из инициаторов стала «Наша Родина». По его словам, объединение выступит против санкционного давления на Россию, которое чревато катастрофическими последствиями для Европы. Политик заявил, что в скором времени станет ясно, удалось ли правым договориться.

О создании альянса правых под названием «Патриоты за Европу» заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его информации, в него войдут три партии.

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