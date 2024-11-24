США оккупировали Германию, а немцы этого не заметили. Председатель тюрингского отделения партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке допустил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц знал о планах президента США Джо Байдена устроить диверсию в Балтийском море. Он заявил об этом в соцсети X .

Политик прокомментировал уголовное дело об убийстве немца на ярмарке в Рейнланд-Пфальце. Американский солдат признал вину, но военный суд США оправдал его. Хеке возмутило, что федеральное правительство не стало комментировать этот случай. Автор поста заявил, что Германия стала оккупированной страной и получила соответствующее отношение.

«Мне пришлось подумать о Шольце, стоящем рядом с президентом США Байденом и ухмыляющимся, когда он объясняет, как он планирует поступить с „Северным потоком — 2“», — сказал он.

Хеке призвал «успокоенных немцев» очнуться. По его мнению, слишком мало земляков знают о действующих в Германии американских секретных службах, юридически защищенных возможностях США вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну, праве на пролет и других привилегиях.

В 2021 году на Западе прогремел шпионский скандал. Выяснилось, что американское Агентство национальной безопасности долгое время прослушивало европейских лидеров, в том числе в Германии.