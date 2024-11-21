Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал очередную статью в поддержку «украинской» версии взрывов на газопроводах «Северный поток — 1 и 2».

«Есть достаточно свидетельств того, что виновниками крупнейшего акта саботажа в истории Европы были в общей сложности около 12 мужчин и одна женщина с Украины. Теперь точно ясно, что „Северный поток“ взорвало не элитное подразделение, а разношерстная команда с бюджетом менее 300 тысяч долларов. Тренировки участников спецоперации, получившей название „Диаметр“, проводили на озере на Украине и в затопленной шахте. Добровольцы выполнить операцию вызвались сами — и среди них были водолазы-любители, специалисты по кондиционерам и IT-администраторы», — написало СМИ. Дальше в подробностях описывается процесс подготовки диверсии, этапы согласования, а главное — вновь называются имена заказчиков и непосредственных руководителей операции: тогдашнего главкома ВСУ, а нынче посла Украины в Лондоне Валерия Залужного и полковника СБУ, проходившего в свое время обучение по программе ЦРУ, Романа Червинского. Что любопытно, в рамках озвученной версии Spiegel вновь настаивает на том, что Владимир Зеленский был не в курсе планов военных, и даже для пущей убедительности заявляет, что одобривший диверсию Залужный предложил заодно взорвать «Турецкий поток».

Фото: 2018 год, в Стамбуле прошла церемония, приуроченная к завершению строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Kremlin Pool / Global Look Press

«В апреле 2022-го операцию принесли на утверждение главкому. Он был доволен, что Зеленский не в курсе: „эти люди не стали бы доверять президенту и его окружению“. Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить ее и на Черное море — на „Турецкий поток“. Но эта атака „позже потерпит неудачу“», — отметили авторы материала со ссылкой на источник, «близкий к подготовке операции». Впрочем, за исключением упоминания черноморского газопровода, никаких новых данных в существующую версию, изначально изложенную американскими изданиями, немцы, по сути, не добавили — просто еще раз повторили то, что уже говорилось не единожды.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

При этом Der Spiegel — издание солидное, что называется, с репутацией, и просто ради хайпа подобные материалы публиковать не станет. Но тогда зачем? Первая версия — политологическая и заключается в том, чтобы утопить Залужного. Не секрет, что его курируют британцы, которые воспитывают из экс-главкома потенциального преемника Зеленскому. Это стало особенно очевидно после недавней победы Трампа и усилившихся слухов о том, что нынешний Зе-режим будут «сливать».

Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke / Global Look Press

Ставленник Лондона во главе Украины не устраивает Германию, а потому Берлин мог использовать «украинский след» в организации взрывов, чтобы подмочить репутацию генерала-посла. Но есть еще одна версия — и я бы назвал ее версией НЛП, то есть с использованием нейролингвистического программирования, существование которого многие специалисты до сих пор оспаривают.

Вы обратили внимание на формулировку, использованную в первой из приведенных выше цитат: «теперь уже точно ясно» — которая формирует у читателя нужное манипуляторам отношение к «единственно правильной версии»? Как вы понимаете, она имеет принципиальное значение.

Все мы знаем, что в русском (и не только) языке существует поговорка «сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Так вот, это не так. Даже научно задокументированный эффект плацебо ее опровергает. В практике же когнитивных войн это проявляется еще ярче, хотя, на первый взгляд, и не так заметно. Если бесконечно публиковать материалы или каким-то иным способом вбрасывать в инфополе мысль о причастности Украины и, соответственно, непричастности США к взрывам на «СП-1» и «СП-2», то однажды в это поверят все, причем произойдет это незаметно, как бы само собой, по принципу «ну, все же знают». А то, что эти «все» просто стали жертвами массовой манипуляции сознанием, понимать будут только единицы. Но их мнение ни на что уже повлиять не сможет.