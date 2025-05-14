Политик Фритц допустила, что Германия в ближайшие 5–10 лет потеряет значительную часть промышленной базы

Германия может столкнуться с утратой промышленной базы в ближайшие 5–10 лет, если ее курс радикально не изменится. Об этом заявила член партии «Альтернатива для Германии» Елена Фритц в интервью сайту «Известия».

По словам специалиста, забастовка на заводах Ford и уход автоконцерна Mercedes сигнализируют о глубоком упадке индустрии. Последствия включают критический рост безработицы в ключевых регионах, потерю мирового влияния и снижение экономической мощи страны.

Необходимы провести срочные перемены текущего политического курса, иначе Германию ждут серьезные промышленные потери, подчеркнула Фритц.

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