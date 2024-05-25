Байден снова оскорбил Путина

Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание о его российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», — заявил американский лидер во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

В то же время Байден заверил, что США не будут размещать на Украине свои военные базы.

Это не первый случай, когда Байден публично оскорбляет Владимира Путина. В конце марта он на выступлении в Северной Каролине назвал российского президента «мясником». До этого, выступая в конгрессе, заявил, что Путин «бандит».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал выпады Байдена в адрес Путина непристойными и недостойными политика такого масштаба.