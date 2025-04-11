Медведчук: Трамп не понял, что Зеленский является марионеткой в руках его врагов

Президент США Дональд Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сделку, не понимая, что тот является марионеткой в руках его политических врагов. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для газеты Aif.ru .

Медведчук пояснил, что при желании Трамп давно мог увидеть нити, за которые дергают Зеленского, если бы захотел. Тогда бы осознал, что глава киевского режима не предприниматель, а марионетка.

«И нити эти — в руках его политических врагов, задача которых — поставить его в проигрышную позицию», — написал он.

За украинским лидером стоят британские спецслужбы, бюрократия в Брюсселе и «притаившиеся американские демократы, желающие получить реванш», пояснил политик.

Если Зеленский и пойдет на сделку, то не станет ее выполнять, так как у него нет ни политической воли, ни самостоятельности в принятии решений. И так было с самого начала его карьеры в политике.

Медведчук добавил, что Трампу мешает разобраться в механизме конфликта на Украине желание получить материальную выгоду. Он дает Зеленскому возможность «откупиться», а последний желает «продать войну США».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад купил Зеленского «с потрохами», использовал, а потом еще и вытер об него «грязные и окровавленные руки».