Полеты запретили над родным городом стрелявшего в Трампа киллера

Reuters: небо над родным городом напавшего на Трампа закрыли ради безопасности

Фото: Unsplash

Американские власти решили закрыть воздушное пространство над Бетел-Парком в Пенсильвании, где родился подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс. Об этом сообщили журналистам Reuters представители управления гражданской авиации.

По данным издания, полеты экстренно запретили на городом для обеспечения безопасности.

Бетел-Парк расположен в 64 километрах от Батлера. Там 13 июля прошел предвыборный митинг Трампа, во время которого и произошло покушение.

В совершении преступления обвинили 20-летнего американца Томаса Мэтью Крукса. В результате стрельбы один человек погиб, еще двое — получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала стрелка.

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