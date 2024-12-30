Полет российского спецборта в США объяснили в МИД

Специальный борт из отряда «Россия», обслуживающий главных лиц государства, летал в США для ротации сотрудников дипломатической миссии. Об этом РБК сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Это очередная ротация дипломатов», — сказала она.

Ранее стало известно, что 25 декабря самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 перелетел из Санкт-Петербурга в Москву, а на следующий день — в Нью-Йорк, затем убыл в Вашингтон, а 28 декабря вновь вернулся в Нью-Йорк. В тот же день борт прибыл обратно в Москву.

В октябре пост посла России в США покинул Анатолий Антонов. Его сменит бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев. Когда именно он прибудет для работы в США, неизвестно.

Политолог доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков отмечал, что Дарчиев может помочь сближению России и Запада.