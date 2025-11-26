Покушение? Стрельба у Белого дома: что известно о нападении
Два человека погибли при стрельбе возле Белого дома
Серия выстрелов прогремела у Белого дома в Вашингтоне в среду, 26 ноября. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.
Агрессор успел ранить как минимум троих. Среди них двое бойцов американской национальной гвардии. В каком они состоянии, пока неизвестно.
Полиция округа Колумбия сообщила, что один подозреваемый задержан. Район вокруг места стрельбы оцепили, сотрудники спецслужб продолжают проверку территории и выясняют обстоятельства произошедшего.
Кроме того, на стрельбу отреагировал президент США Дональд Трамп.
Животное, которое стреляло в двух национальных гвардейцев, оба из которых получили ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получило тяжелые ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену.
Дональд Трамп
По словам представителя пожарной охраны и скорой медицинской помощи округа Колумбия Вито Маджиоло, стрельба произошла на углу 17-й улицы и улицы H на северо-западе города.
«Белый дом в курсе этой трагической ситуации и активно следит за ней. Президент проинформирован», — добавила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
UPD: Позднее стало известно, что оба служащих Нацгвардии США скончались от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х.
Во время предвыборной кампании на Дональда Трампа совершили два покушения.