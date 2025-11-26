Покушение? Стрельба у Белого дома: что известно о нападении

Два человека погибли при стрельбе возле Белого дома

Серия выстрелов прогремела у Белого дома в Вашингтоне в среду, 26 ноября. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, на стрельбу отреагировал президент США Дональд Трамп.

Полиция округа Колумбия сообщила, что один подозреваемый задержан. Район вокруг места стрельбы оцепили, сотрудники спецслужб продолжают проверку территории и выясняют обстоятельства произошедшего.

Агрессор успел ранить как минимум троих. Среди них двое бойцов американской национальной гвардии. В каком они состоянии, пока неизвестно.

Животное, которое стреляло в двух национальных гвардейцев, оба из которых получили ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также получило тяжелые ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену.

По словам представителя пожарной охраны и скорой медицинской помощи округа Колумбия Вито Маджиоло, стрельба произошла на углу 17-й улицы и улицы H на северо-западе города.

«Белый дом в курсе этой трагической ситуации и активно следит за ней. Президент проинформирован», — добавила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

UPD: Позднее стало известно, что оба служащих Нацгвардии США скончались от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х.

Во время предвыборной кампании на Дональда Трампа совершили два покушения.