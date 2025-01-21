Покушавшегося на жизнь Фицо стрелка выпишут из психбольницы

Юрая Цинтулу, стрелявшего в мае 2024 года в премьера Словакии Роберта Фицо, выпишут из психиатрической лечебницы, а затем арестуют. Об этом сообщила словацкая газета Pravda .

Специализированный уголовный суд Словакии изучил заключения экспертов в области психологии и психиатрии и пришел к выводу, что подсудимый не нуждается в госпитализации в психбольницу. Преступник не страдает психическим заболеванием, «поэтому он может быть взят под стражу и привлечен к уголовной ответственности».

Ранее бразильская полиция сообщила, что злоумышленники готовили покушение на президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и судью верховного суда Александра ди Мораеша. На них планировали напасть вооруженные взрывчаткой, гранатами и крупнокалиберной винтовкой люди. Правоохранители продолжают расследовать подготовку покушения и искать инициаторов и участников возможной атаки.