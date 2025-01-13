На президента Бразилии готовили покушение

Terra: полиция начала расследовать угрозу покушения на президента Бразилии

Полиция Бразилии начала расследование возможной подготовки покушения на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщил портал Terra .

«Согласно отчету, на президента страны <...> и судью верховного суда Александра ди Мораеша планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка», — уточнили журналисты со ссылкой на отчет правоохранителей.

Следователи рассматривают как реальные все угрозы такого рода. Сейчас они ищут инициаторов и участников возможной атаки.

Британская газета The Sun сообщила, что бывшего президента Сирии Башара Асада в конце декабря якобы пытались отравить в Москве. Политик начал кашлять и задыхаться, поэтому обратился за медицинской помощью. Неназванный источник заявил, что в организме политика нашли следы яда.