На президента Бразилии готовили покушение
Terra: полиция начала расследовать угрозу покушения на президента Бразилии
Полиция Бразилии начала расследование возможной подготовки покушения на президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщил портал Terra.
«Согласно отчету, на президента страны <...> и судью верховного суда Александра ди Мораеша планировалось нападение с применением тяжелого вооружения, такого как взрывчатка, гранаты и крупнокалиберная винтовка», — уточнили журналисты со ссылкой на отчет правоохранителей.
Следователи рассматривают как реальные все угрозы такого рода. Сейчас они ищут инициаторов и участников возможной атаки.
Британская газета The Sun сообщила, что бывшего президента Сирии Башара Асада в конце декабря якобы пытались отравить в Москве. Политик начал кашлять и задыхаться, поэтому обратился за медицинской помощью. Неназванный источник заявил, что в организме политика нашли следы яда.