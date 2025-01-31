Покрывшие берег Финляндии белые гранулы оказались частью промывочных вод судна
Фирма Neste взяла ответственность за появление белых гранул на берегах Финляндии
Похожие на град белые гранулы, покрывшие побережье финского города Ханко, появились из промывочной воды грузового судна топливной компании Neste. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Там пояснили, что речь идет о танкере Sten Bergen, на котором перевозили использованные животные и растительные жиры. После сдачи груза судно выдвинулось за партией топлива. Но перед новой заливкой цистерну необходимо было промыть.
По неизвестной причине команда провела эту процедуру в открытом море и слила воду.
«Из за нашей ошибки экипаж судна не провел полную мойку в порту», — заявили в пресс-службе
В компании подчеркнули, что по внутренним правилам все танкеры, проходящие через Балтийское море, обязаны проходить очистку цистерн в гавани, чтобы потом слитую воду пустили на очистку. Фирма пообещала компенсировать расходы на уборку и утилизацию гранул.
О загрязнении пляжей Финляндии стало известно в минувшую среду, 29 января. По предварительной оценке, неизвестное вещество покрыло территорию площадью в 20 квадратных километров. Проведенный анализ показал, что опасности для человека вещество не представляет.