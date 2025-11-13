«Покойся с миром». Белый дом опубликовал эпитафию шатдауну

Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования федерального правительства до 30 января 2026 года. Это завершило рекордный по длительности шатдаун, который длился 43 дня.

Белый дом разместил в соцсети X шуточную эпитафию, высмеивающую оппонентов из Демократической партии.

«Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 — 12 ноября 2025», — гласит пост.

К тексту прилагается видеоролик с мемами о шатдауне.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа правительство США приостанавливало свою работу на 36 дней, сообщил РБК. К 22 октября общая продолжительность всех шатдаунов достигла 57 суток. Это был новый рекорд, предыдущий (56 дней) принадлежал Джимми Картеру, который занимал пост 39-го президента США.

К 13 ноября общая продолжительность шатдаунов при Трампе достигла 79 дней.

Шатдаун в США обернулся массовыми проблемами в стране. Как заявил Трамп, 20 тысяч авиарейсов задержали или отменили, а более миллиона государственных служащих остались без зарплат.