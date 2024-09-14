Пойманный пьяным за рулем украинец открыл стрельбу по полицейским
Украинец обстрелял из автомата поймавших его пьяным за рулем полицейских
Стрельбу из автомата Калашникова по наряду полиции открыл пьяный житель села Олешин в Хмельницкой области. В результате ранение получили один правоохранитель и гражданский, а два служебных автомобиля — повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В ведомстве объяснили, что следивший за соблюдением комендантского часа полицейский наряд остановил нетрезвого стрелка за рулем авто. После составления протокола владелец транспортного средства оставил в салоне друга и отправился домой под предлогом, что надо решить вопрос с машиной.
Вернулся он с автоматом Калашникова и открыл стрельбу, выпустив не менее 60 патронов. Полицейские открыли встречный огонь и вызвали на помощь подмогу. В результате стрелка скрутили и доставили в отдел.
В середине августа мужчина в военной форме открыл стрельбу около школы в селе Доброводы Тернопольской области Украины. От полученных ранений на месте скончались два человека, трое получили ранения. С места преступления стрелок сбежал, но его оперативно задержали сотрудники полиции.