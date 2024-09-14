Пойманный пьяным за рулем украинец открыл стрельбу по полицейским

Стрельбу из автомата Калашникова по наряду полиции открыл пьяный житель села Олешин в Хмельницкой области. В результате ранение получили один правоохранитель и гражданский, а два служебных автомобиля — повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ведомстве объяснили, что следивший за соблюдением комендантского часа полицейский наряд остановил нетрезвого стрелка за рулем авто. После составления протокола владелец транспортного средства оставил в салоне друга и отправился домой под предлогом, что надо решить вопрос с машиной.

Вернулся он с автоматом Калашникова и открыл стрельбу, выпустив не менее 60 патронов. Полицейские открыли встречный огонь и вызвали на помощь подмогу. В результате стрелка скрутили и доставили в отдел.

В середине августа мужчина в военной форме открыл стрельбу около школы в селе Доброводы Тернопольской области Украины. От полученных ранений на месте скончались два человека, трое получили ранения. С места преступления стрелок сбежал, но его оперативно задержали сотрудники полиции.