Появился полный текст предложения США по гарантиям Украине

Axios опубликовал полный текст предложений США по гарантиям для Украины

В Сети появился полный текст гарантий безопасности для Украины, которые предусмотрены в мирном плане американского президента Дональда Трампа. Его опубликовало издание Axios .

Судя по документу, договоренность установит условия перемирия между Украиной и Россией и предоставит Киеву гарантии, основанные на принципе коллективной обороны НАТО, но адаптированном к обстоятельствам конфликта и интересам США и Европы.

Соединенные Штаты готовы рассматривать как нападение, угрожающее безопасности трансатлантического сообщества, значительную и преднамеренную атаку России через согласованную линию перемирия.

В этом случае президент США определит меры, которые могут включать применение вооруженных сил, логистическую помощь, экономические и дипломатические действия.

Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия со своей стороны обязуются действовать совместно с Соединенными Штатами в ответ на нарушения.

Договоренность вступит в силу с момента подписания и будет действовать в течение 10 лет с возможностью продления. Соблюдение будет контролировать мониторинговая комиссия под руководством ЕС с участием США.

Ранее стало известно, что Россия пока не получала мирный план США по урегулированию украинского кризиса.