Появилось видео с американским дроном LUKAS в Иране

США впервые применили дроны-камикадзе LUKAS во время совместной с Израилем военной операции против Ирана. Телеграм-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео с беспилотником.

«Первое визуальное подтверждение боевого применения американскими военными в ходе операции против Ирана БПЛА-камикадзе LUCAS», — написали авторы поста.

Также они отметили, что эти дроны скопированы с иранских «Shahed-136», которыми атаковали уже американские объекты.

Беспилотники LUCAS по Ирану запустили с наземных пусковых установок. Не исключено, что для обхода зон с системами ПВО военные могли задействовать дроны на кораблях.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что иранские военные атаковали американскую базу «Харир» в Эрбиле. Это уже не первая атака на объект. До этого базу обстреливали 1 марта.