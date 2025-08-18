Появилось видео мощных пожаров в Испании

В Испании бушуют масштабные лесные пожары, охватившие свыше 50 районов на севере и юге страны. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Как сообщило государственное агентство EFE, 25 очагов возгорания зафиксированы в Кастилии и Леоне, 14 — в Галисии, 12 — в Астурии, а также в Эстремадуре. Самая напряженная обстановка — в муниципалитетах Оуренсе, Леон и Самора, в природном парке Сомьедо и в Пласенсии.

Из-за жары и ветра закрыли дороги и остановили поезда. На склонах гор возникли очаги, к которым сложно подобраться из-за отсутствия спецтехники. В нескольких населенных пунктах идет эвакуация.

Одним из очагов стал популярный курорт для кайтсерфинга в Тарифе. Власти сообщили, что огонь начался с возгорания фургона в кемпинге. Затем пламя стремительно распространилось по всему региону. Из-за сильного ветра, достигавшего 50 км/ч, и невыносимой жары даже потушенные участки начали гореть снова.

Ранее лесные пожары охватили ряд стран Средиземноморья, включая Грецию, Турцию, Испанию и Кипр. Из-за сильного ветра пламя распространилось на значительные расстояния.