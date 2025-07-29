Эксперт Росприроднадзора Рыбальченко заявил, что пожары в Средиземноморье не несут угрозы для российских туристов

Активные лесные пожары охватили ряд стран Средиземноморья, включая Грецию, Турцию, Испанию и Кипр. Температура воздуха достигает +40 градусов, ветры разносят пламя на значительные расстояния. Член научного совета Росприроднадзора Илья Рыбальченко в разговоре с MIR24.TV отметил, что пожарные зоны находятся вдали от популярных туристических районов.

«Пожары в Средиземноморье этим летом действительно активны, но локализованы: крупные очаги сейчас в горных районах Каталонии (Испания) и на западе Крита, а основные курорты — Родос, Кос, Корфу, Коста‑Браво и Коста‑дель‑Соль — работают в штатном режиме. Аэропорты и магистрали открыты, массовых эвакуаций туристов нет», — уточнил эксперт.

Временные неудобства для российских туристов создают дымовая завеса и сухая погода. Страховка с покрытием природных катастроф обеспечит защиту самостоятельных путешественников в случае отмены бронирования из-за пожара.

Рыбальченко посоветовал внимательно относиться к местным предупреждениям и соблюдать элементарные меры безопасности во избежание рисков.