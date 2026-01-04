Появилось видео, как Мадуро с мешком на голове и в наручниках вывели из самолета

В аэропорту Нью-Йорка президента Венесуэлы Николаса Мадуро вывели из самолета в наручниках и с мешком на голове. Видеозапись опубликовал Telegram-канал издания Clash Report.

На кадрах видно, как двое американских спецагентов выводили венесуэльского лидера. Еще несколько человек спускались за ними. Мадуро надели мешок на голову, на руки — наручники, а на ноги, предположительно, цепи.

Самолет, на борту которого находился президент Венесуэлы и его супруга Силия Флорес, прибыл на авиабазу Национальной гвардии Стюарт.

Федеральные агенты доставили Мадуро и его жену с на вертолетную площадку в Манхэттене. Затем их отвезут в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками на 10-й авеню, сообщило издание The Washington Post.

До судебного заседания Мадуро с супругой будут содержать под стражей в центре содержания в Бруклине. Суд, скорее всего, пройдет 5 января.

Ранее в Великобритании сообщили, что европейские лидеры разделились во мнениях из-за операции США в Венесуэле. Во Франции обвинили Вашингтон в нарушении международного права, а итальянский премьер-министр Джорджа Мелони поддержала действия президента США Дональда Трампа.