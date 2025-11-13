Появилось видео из многоэтажки в Москве, где мать убила 6-летнего сына

Квартиру на улице Академика Анохина, где москвичка убила шестилетнего сына, а после попыталась свести счеты с жизнью, опечатали. Кадры с места случившегося появились в распоряжении 360.ru.

Трагедия произошла накануне вечером. На теле мальчика обнаружили многочисленные колото-резаные ранения. Следователи выяснили, что ребенка убила мать. После случившегося она попыталась наложить на себя руки.

Полицию на место ЧП вызвали соседи: они услышали крик и сразу обратились в правоохранительные органы.

В итоге против 37-летней женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Сейчас она в больнице.

Прокуратура проконтролирует ход расследования. Следователи выясняют остальные обстоятельства случившегося.