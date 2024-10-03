Появились подробности о затонувшей в Китае атомной подлодке

Атомная подводная лодка, затонувшая в Китае, несла на борту гибридную силовую установку. Об этом сообщил сайт The Warzone.

Близ города Ухань затонула субмарина типа 041. Помимо обычного двигателя, судно оснастили компактным ядерным реактором.

Модернизированная китайская подлодка напоминает проект СССР 651Э 1980-х годов. Субмарина имела дизель-электрическую и ядерную силовые установки.

Новейшая атомная субмарина затонула недалеко от Уханя в конце мая — начале июня. Ее готовили к выходу в море. Китайские власти пытались скрыть факт крушения подлодки.