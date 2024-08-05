Появились новые кадры задержания осужденного за шпионаж американца Уилана

RT опубликовал кадры задержания в Москве американского шпиона Уилана

Фото: РИА «Новости»

В интернете появились новые кадры задержания в Москве американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Видео опубликовал RT.

На кадрах можно увидеть, как московский информатор Уилана заходит в туалет в номере его гостиницы и передает ему флэшку с секретными данными. На следующих кадрах американец, уже задержанный, сидит на кровати и общается с сотрудниками ФСБ.

Уилана задержали в декабре 2018 года за шпионаж. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Он так и не признал своей вины.

Первого августа Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Уилана вместе с журналистом Эваном Гершковичем, тоже осужденным за шпионаж, и другими обменяли в Анкаре на российских заключенных, находившихся под стражей за рубежом.

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