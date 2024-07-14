Появились неожиданные подробности о стрелявшем в Трампа американце

Мужчина, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, являлся республиканцем. Об этом сообщила газета Washington Post .

ФБР установило, что покушение совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. По данным записям о статусе избирателей, стрелок являлся однопартийцем Трампа.

«Крукс был зарегистрированным республиканцем, согласно записям о статусе избирателей штата», — отметили в издании.

Сотрудники ФБР пока что не установили, какие у Крукса были мотивы преступления. При себе мужчина не имел документов, его личность определили с помощью биометрии.

Злоумышленник открыл стрельбу из винтовки на митинге Трампа в городе Батлер. Мужчина убил одного человека и тяжело ранил еще двух. Пуля задела и Трампа — он получил ранение уха. После покушения политик рассказал, что ничего не знает о стрелявшем в него человеке. Он обратился к Секретной службе США и поблагодарил ее за быстрое реагирование.