Появились кадры встречи Орбана с Трампом в Филадельфии

Орбан показал кадры встречи с Трампом в поместье Мар-а-Лаго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал видео встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в Филадельфии. Глава кабмина опубликовал ролик в социальной сети Х .

На видео попали предметы интерьера резиденции американского политика. На кадрах — бутылка фирменного вина Трампа, обложка журнала Times с портретом экс-президента США в золотой рамке и золотая статуя орла с копией текста Декларации о независимости Соединенных Штатов.

«Мы продолжили миротворческую миссию в Мар-а-Лаго», — написал Орбан.

Он назвал Трампа миролюбивым человеком, который доказал это за время своего президентства. Премьер Венгрии считает, что экс-лидер США сделает это снова.

Орбан не сообщал президенту России Владимиру Путину о планах встретиться с Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.