Появились кадры нападения на людей во дворе мечети в Турции

Mash: нападавший снял на камеру кровавую расправу над людьми у мечети в Турции

В Сети опубликовали видеозапись нападения террориста, устроившего кровавую расправу над людьми во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции. Ролик выложил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что неадекват был в бронежилете с эмблемой 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», черной каске и маске с принтом черепа. Преступник записал теракт на камеру GoPro.

Психопат ранил ножом семерых человек и зарубил одного топором.

«Сейчас „турецкий Брейвик“ находится в местном отделе полиции на допросе», — уточнил канал.

В турецких соцсетях вспомнили про норвежского ультраправого неонациста Андерса Брейвика, от рук которого в Осло и на острове Утейа погибли 77 человек, причем в основном подростки, в 2011 году.

Ранее британские силовики задержали более 100 человек, участвующих в погромах против мигрантов. Протестные акции и массовые беспорядки начались после поножовщины в танцевальной студии города Саутпорт, когда 17-летний беженец убил трех воспитанниц.