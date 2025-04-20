Появились доказательства опасной сущности Илона Маска

Растущее влияние миллиардера Илона Маска на политику США вызывает опасение у американских аналитиков. Об этом сообщила газета «Взгляд» .

«Конспирологическая теория, по которой Илон Маск не только самый богатый человек планеты, но и своего рода суперзлодей, стремящийся к мировому господству, получила сразу три „подтверждения“», — написали авторы материала.

Американские СМИ сообщают, что Маск якобы собирается создать армию из собственных детей, предлагая женщинам рожать методом искусственного оплодотворения за деньги. Также журналисты муссируют историю о том, как мультимиллиардер чуть не получил доступ к секретной информации Пентагона о войне с КНР.

Упоминается и о закрытии 30 дипмиссий США в разных государствах, к чему может быть причастен Маск.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Маск называет свое потомство «легионом». Общественности известно как минимум о 14 детях миллиардера, но, по данным издания, у него гораздо больше наследников.