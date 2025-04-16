«Называет потомство „легионом“». Маск решил «спасти цивилизацию»
WSJ: Илон Маск называет своих детей «легионом»
Американский миллиардер Илон Маск планирует завести как можно больше детей, чтобы спасти человечество от вымирания. Об этом со ссылкой на свои источники заявила газета The Wall Street Journal.
«Маск называет свое потомство „легионом“. <… > В рамках его мрачного видения мира цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить это, помогая дать жизнь на Земле большему числу людей с высоким уровнем интеллекта», — сообщили журналисты.
На данный момент общественности известно как минимум о 14 детях основателя SpaceX и Tesla, но, по данным издания, у него гораздо больше наследников. При этом Илон Маск не планирует останавливаться и ищет суррогатных матерей, готовых родить от него.
Некоторые источники, близкие к предпринимателю, сообщили, что потенциальных кандидаток он чаще всего находит в принадлежащей ему соцсети Х. В соглашениях о выплате им денег он указывает пункт о неразглашении информации об отцовстве.
Ранее писательница и блогер Эшли Сент-Клэр заявила, что родила ребенка от Маска. Она не сообщила пол ребенка, но добавила, что младенцу уже пять месяцев.