Появилась модель ядерного удара США по России, Китаю и Северной Корее

Если США ударят термоядерной авиабомбой В83 по Москве, погибнут 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона жителей России пострадают. Об этом сообщило издание Newsweek .

Журналисты смоделировали возможные последствия ядерного удара по России, КНДР и Китаю, В случае удара по Пхеньяну погибнут 1,3 миллиона человек, а по Пекину — 1,5 миллиона.

В зоне поражения рухнут здания и вспыхнут пожары. Находящиеся неподалеку от эпицентра атаки люди получат ожоги третьей степени, которые могут привести к инвалидности и ампутации конечностей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков признал, что существует риск обмена ядерными ударами с США. Россия приложит все силы, чтобы этого сценария удалось избежать, подчеркнул он. Дипломат напомнил, что многие специалисты проводили исследования и публиковали статьи о последствиях применения ядерного оружия.