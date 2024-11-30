Появилась модель ядерного удара США по России, Китаю и Северной Корее
Newsweek смоделировал последствия ядерного удара США по России, Китаю и КНДР
Если США ударят термоядерной авиабомбой В83 по Москве, погибнут 1,4 миллиона человек, еще 3,7 миллиона жителей России пострадают. Об этом сообщило издание Newsweek.
Журналисты смоделировали возможные последствия ядерного удара по России, КНДР и Китаю, В случае удара по Пхеньяну погибнут 1,3 миллиона человек, а по Пекину — 1,5 миллиона.
В зоне поражения рухнут здания и вспыхнут пожары. Находящиеся неподалеку от эпицентра атаки люди получат ожоги третьей степени, которые могут привести к инвалидности и ампутации конечностей.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков признал, что существует риск обмена ядерными ударами с США. Россия приложит все силы, чтобы этого сценария удалось избежать, подчеркнул он. Дипломат напомнил, что многие специалисты проводили исследования и публиковали статьи о последствиях применения ядерного оружия.