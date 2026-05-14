Усольцевых найдут весной? Походник оценил шансы

Весеннее таяние снега только помешает спасателям найти семью Усольцевых, которые бесследно исчезли в глухой тайге. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал опытный таежный походник Александр Трепуков.

Сотни волонтеров активно искали Усольцевых еще с осени 2025 года. Зимой им пришлось прервать поисковую операцию, тайгу укрыли глубокие сугробы. Полиция и добровольцы планировали вернуться в те же места уже после того, как снег сойдет.

Трепуков считает, что это им не поможет. Весна изменит ландшафт красноярской тайги до неузнаваемости — растаявший снег превратит все вокруг в одно сплошное серое пятно.

«Когда сходит снег после зимы, все вокруг серое, сливается. <…> Тяжело будет найти следы», — объяснил специалист.

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае стали одной из самых масштабных и сложных спасательных операций в регионе за последнее время.

Семья исчезла в глухой тайге в конце сентября, местность здесь отличается суровым рельефом, болотами и буреломами. Живут в тайге и дикие звери. При этом на маршруте, который выбрали Усольцевы, раньше никто не пропадал.