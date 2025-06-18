Врач Филева предупредила, что улитки могут быть переносчиками ангиостронгилеза

В России обитает множество видов улиток и слизней, которые могут представлять серьезную опасность для человека. Одним из наиболее опасных заболеваний, которое могут передать улитки человеку, является ангиостронгилез, вызываемый круглыми червями нематодами. Об этом Ura.ru рассказала врач Александра Филева.

Заражение происходит при употреблении плохо обработанных овощей и фруктов, на поверхности которых осталась слизь инфицированных улиток.

«У человека ангиостронгилез способен вызывать воспаление оболочек головного мозга — эозинофильный менингит, который сопровождается головной болью, высокой температурой, тошнотой, рвотой, нарушением координации и чувствительности. А в тяжелых случаях привести к жизнеугрожающим состояниям», — предупредила Филева.

Также улитки представляют опасность как потенциальные переносчики бактериальных и грибковых инфекций. На поверхности их тел и в слизи часто обнаруживаются патогенные микроорганизмы, включая опасные бактерии вроде кишечной палочки и сальмонеллы. При попадании этих бактерий на продукты питания или руки человека через слизь моллюсков они могут вызывать серьезные пищевые отравления с характерными симптомами — тошнотой, рвотой, диареей и лихорадкой.

Не менее серьезную опасность представляют грибковые инфекции, ведь улитки могут переносить споры патогенных грибов. При контакте с кожей или слизистыми оболочками человека эти микроорганизмы способны провоцировать аллергические реакции.