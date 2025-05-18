«Похоже на зону бедствия». Около 500 бездомных оккупировали главный аэропорт Мадрида

В главном аэропорту Мадрида число бездомных увеличилось до 500 человек. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Число „несанкционированных пассажиров“, как их называют власти, в аэропорту возросло примерно с 50 до почти 500 человек», — отметили журналисты.

В некоторых зонах здания потребовалась дезинфекция из-за клопов.

«Это похоже на зону бедствия», — прокомментировал один из туристов.

Среди «жильцов» аэропорта есть те, кто страдает психическими заболеваниями, а также лица с алкогольной и наркотической зависимостью. Они занимают различные помещения на всех уровнях здания, в том числе блокируют доступ к туалетам и располагаются за столиками в ресторане.

В статье отметили, что бездомные нередко становятся угрозой для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов. У них находят ножи и другие опасные предметы, а также ловят на кражах.

Ранее в Южной Калифорнии нашли радикальное решение проблемы с бездомными. Мэр города Ланкастер Рекс Пэррис предложил провести «чистку», раздав бездомным бесплатные наркотики. Он добавил, что примерно половина оставшихся на улицах людей — выпущенные на свободу преступники.