«Похоже на агонию». Лавров оценил разговоры об американском ударе по российским силам

Разговоры о об ударах американским оружием по России, которые звучат на Западе, отражают безысходность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое мнение министр выразил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

«Эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами <…> они не достигнут своей цели», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД пояснил, что говорит о средствах, применяемых в международном праве, которое должно соблюдаться даже во время боевых действий.

«Это похоже на агонию», — констатировал он.

Отдельно Лавров заметил, что Россия продемонстрировала Западу, что не будет мириться с попытками использовать Украину как угрозу безопасности РФ. На фоне этого там начали принимать решения в том числе и о предоставлении оружия для ВСУ, заметил министр.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что американский удар по российским силам на Украине приведет к мировой войне.

О том, что США якобы пригрозили России ударом по ее «целям на Украине обычными вооружениями» при условии, что ВС РФ применят ядерное оружие, заявлял глава польского МИД Радослав Сикорский.