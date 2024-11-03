Похитили и казнили. Владелец убитой в США белки пожаловался на обыски

В американских соцсетях и СМИ активно обсуждают изъятие у хозяина и убийство домашней белки по кличке Арахис в штате Нью-Йорк. О случившемся сообщила газета New York Post .

Владелец животного Марк Лонго заявил, что его дом в течение пяти часов обыскивали 10 правительственных агентов. Затем мужчине вручили ордер на изъятие белки Арахиса и енота Фреда.

«Они вели себя со мной как с террористом или торговцем наркотиками», — пожаловался Марк.

По его словам, агенты департамента по охране окружающей среды интересовались миграционным статусом его жены с немецким происхождением и не отпускали в туалет без сопровождения. Животных усыпили после того, как Арахис укусил одного из сотрудников департамента — чтобы проверить зверей на бешенство, оправдались власти.

Лонго ухаживал за белкой семь лет после того, как ее сбила машина. Енот жил с Марком около четырех месяцев.

На случившееся отреагировал бизнесмен Илон Маск.

«Превысившее полномочия государство похитило и казнило белку-сироту», — написал он в соцсети Х.

Сторонники Республиканской партии превратили историю с белкой в политический вопрос — штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом Демократической партии. Сын кандидата в президенты Дональда Трампа обвинил демократов в уничтожении белок, хотя, по его словам, политики должны бороться с незаконной миграцией.

Ранее в США арестовали владельца похоронного бюро. Его уличили в сокрытии останков людей и животных.