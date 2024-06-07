«Погрузились во тьму». Американские журналисты рассказали об отключениях света в Киеве

WP: ситуация с отключениями света в Киеве усугубилась

Фото: Freepik

Отключения света в Киеве после российских ударов электростанциям становятся все чаще и продолжительнее. Украинская столица погрузилась во тьму. Об этом написала американская газета The Washington Post.

«Отключения начались в понедельник и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день», — сказано в материале.

По данным американских журналистов, целые районы Киева остались без света, а в некоторых местах отключены даже светофоры. Свет киевлянам дают на несколько часов в день.

Ранее на Украине заявили о «тотальной социальной катастрофе» из-за отключений света. По словам экономиста Алексея Куща, в жилом массиве Позняки в Киеве электроэнергию дают на пару часов ночью и днем. Во время отключений в домах не работают лифты, электроплиты, а на верхние этажи не поступает вода.

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