Мир 17 мая 2024, 02:52 Пограничники в Закарпатье застрелили пытавшегося сбежать за границу украинца «Страна.ua»: в Закарпатье пограничники застрелили украинца при попытке сбежать Freepik

Читать 360 в

Пограничники в Закарпатской области застрелили украинца, который пытался сбежать из страны, нелегально перейдя западную границу. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

По информации источника издания, 15 мая пограничники в лесу заметили мужчину недалеко от границы. Чтобы задержать нарушителя, сотрудники погранслужбы выстрелили в воздух в качестве предупреждения.

Реклама

Позднее тело мужчины нашли, у него было несколько огнестрельных ранений в голову. Нарушителем границы оказался 41-летний житель Днепропетровской области.

Украинские пограничники расстреляли десятки людей, которые пытались переплыть реку Тиса, убегая от мобилизации. Румынские власти замалчивают тот факт, что в реке обнаружили большое количество тел с огнестрельными ранениями.